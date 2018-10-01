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Melikgazi Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20.

maddesine istinaden 2018 yılı Ekim ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 6 ek olmak üzere toplam 32 gündem maddesi görüşüldü.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Ekim ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 21 madde oylanırken, 11 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi


Başkan Büyükkılıç, “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Bugün alınan karar ile kesintisiz enerji için trafolara alan tahsisi yapıldı”dedi


32 gündem maddesinin; 3 maddesinin idari, 3 maddesinin mali, 2 enerji, 4 spor ve 20 maddesinin ise imar planlama ve tadilatı ile ilgili olduğunu belirten Büyükkılıç, imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönem de modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.


Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti.

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