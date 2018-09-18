Melikgazi Belediyesi ekolojik çöp toplama araçları sayın alacak

Çevre ve Doğa dostu bir belediye olarak elektrik ile çalışan doğa dostu bir hizmet aracı satın alacaklarını ve bir ilke imza atacaklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, şimdi de temizlik hizmetleri çöp toplama çalışmasında kullanılmak üzere hidrolik sıkıştırmalı elektrikli çöp toplama kamyonunu Melikgazi'ye kazandıracaklarını belirtti.

Evsel atıkların toplanılmasında kullanılacak elektrikli çöp toplama kamyonunda, ayrıca akü ile çalışan özel yapımın dinamoyla aküyü şarj edebildiğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Çevre ve doğa dostu, halk ve çevre sağlına önem veren bir belediye olarak birinci önceliğimiz en kısa sürede evsel atıkların sessizce toplanılmasıdır. İkinci ilkemiz ise bunu gerçekleştirirken doğaya zarar vermeden yapmaktır. Bu amaç ile havayı kirletmeyen, gürültü yapmayan bir sistem ile bu çalışmayı yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamında elektrik ile çalışan sessiz ve ekonomik elektrikli çöp toplama araçları almak için çalışma başlattık. Şu anda ilk etapta 5 adet alıp ilçemize kazandıracağız”

Elektrikli çöp toplama araçlarının özellikle pilot bölge olarak seçilen çarşı ve alış veriş merkezlerinin yoğun olduğu semtlerde kullanacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, çevre dostu belediyenin çevre ve doğa dostu araçlarla çalışmasının son derece normal olduğunu sözlerine ekledi.