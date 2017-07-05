Melikgazi Belediye organizasyonluğunda düzenlenecek olan Evliyalar Günü için bölge muhtarları ile koordineli bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç “Öncelikle davetliler ve bölge halkı ile birlikte evliyalar mezarlığı ziyaret edilerek dua edilecek. Bu ziyaret sonrası Mimarsinan Evliyalar Mevkisi tören alanında hazırlanan 50 kazan etli pilav ve ayran etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edilecek. Bu etkinlik ile hem geçmişimize sahip çıkarak gelecek kuşaklara kültürümüzü aktarmış oluyor, hem de bölge halkını bir araya getirerek kaynaşmasına, danışmasına ve dostlukların pekişmesine vesile oluyoruz” dedi.

Toplum dayanışması, paylaşması ve birliğine en iyi örnek.

Mimarsinan Evliyalar Mevkisi tören alanının oturma bankları, kamelyalar, seyyar tuvaletler yerleştirilerek daha işlevsel hale getirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Evliyalar Günü ile bölge insanının bir araya geldiğini, beraberce bir gün geçirerek toplum dayanışması, paylaşması ve birliğine en iyi örneğin burada sergileneceğini kaydetti.

50 kazan etli pilav pişirileceğini ve ayran

9 Temmuz 2017 Pazar günü saat 12.00 ‘ de başlayacak tören de 50 kazan etli pilav pişirileceğini ve ayran ile törene katılanlara ikram edileceği ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Evliyalar Günü törenine bütün Kayserililerin davetli olduğunu sözlerine ekledi.