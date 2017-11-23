Melikgazi Belediyesi GES ile kâra geçti

Melikgazi Belediyesi, belediye hizmet binasına ve Pazar yerlerinin üzerlerine kurulan GES ile kendi elektriklerini üretiyor. Bu alanda 10 farklı yerde çalışma yürüten Melikgazi Belediyesi, projelerin bazılarını hayata geçirdi.

GES hakkında bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Güneş enerji sistemlerinde iyi durumdayız. Yaklaşık 10 civarında bu alanda yaptığımız çalışma söz konusudur. Bunlardan bir kısmı hayata geçirildi, şuanda da faturaları kesiyoruz ve tahsilatları yapıyoruz. Dolayısıyla elektrik üretiminden yararlanıyoruz. Bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmının da ihalesi yapıldı ve uygulama aşamasındadır. Şuanda da 2 megavat kullandığımız var. Toplamda 5 megavat civarını bulacak olan bir proje çalışmamız söz konusudur. Ağırlıklı olarak da Pazar yerlerimizde var. Biz geçmişte Pazar yerlerini modern ve çağdaş bir şekilde hem satış yapanlar hem de oradan alışveriş yapanlara yakışır bir şekilde düzenlemiştik. Daha sonraki Pazar yerlerimizi de güneş enerjisi santrallerimizin de üzerine uygulanabilecek şekilde projelerini geliştirdik. Daha önceleri yaptıklarımızı da güçlendirmek suretiyle o alanda değerlendirmeyi amaçladık” ifadelerini kullandı.

Santrali, 3 pazar yerinde faal olarak kullandıklarını kaydeden Büyükkılıç, “En son yaptığımız çalışmalardan biriside Melikgazi Belediyemizin hizmet binasıdır. Burada hibrit sistemi uyguluyoruz. Hem sistemden hem de kendi kullandığımız elektriğin tamamını burada hayata geçiriyoruz. Sistemde bir sıkıntı olduğu zaman devreye hemen ulusal sistemden aldığımız elektrik giriyor. Dolayısıyla aydınlatmayla ve enerji ile ilgili bir sorun oluşturmuyor. Bu sistem şuanda Pazar yerlerinin 3 tanesinde faal, 3 tanesinde yapımı devam ediyor, 3 tanesinin de ihalesi yapıldı. Ayrıca 3 tane de projesi süren var. 10 Pazar yerimizde elektrikle ilgili proje söz konusudur” şeklinde konuştu.

Şuanda karlı durumda olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şuanda karlı durumdayız. Ancak bu teşviklerin bir süresi var. Bu teşvikler bittiğinde de kendi kendimize yetecek konumdayız. Yani, Melikgazi Belediyesi’nin kullandığı enerji ile tükettiği enerji aşağı yukarı birbirine denk gelmiş olacak ve elektriğe ekstra bir para vermeden kendi ürettiklerimiz ile elektriğimizi karşılayacak durumdayız.”