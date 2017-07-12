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12 Temmuz 2017 16:22

Melikgazi Belediyesi İstanbul’da örnek gösterildi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı’nın İstanbul Bölge Toplantısında Melikgazi Belediyesinde uygulanan projelerin örnek gösterildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi İstanbul’da örnek gösterildi

12 Temmuz 2017 16:22


Melikgazi Belediyesi olarak Kiçikapu semtinde yer alan tarihi Çağırağası ile Kiçikapu Konakları ve Gesi Bölgesi Bağpınar’daki tarihi köprü ile çeşmenin koruma altına alındığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tarihi yapı ve binalar ile doğal alanların sahip çıkılarak hem tarihi koruma altına alınmakta olduğunu hem de gelecek kuşaklara miras olarak devredildiğini belirtti.


Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan eserlerin yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi, sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi için önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz. Çünkü bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun da bir kültür mirasıdır. Bu nedenle koruma planları oluşturuyor ve aslına uygun olarak onarıyoruz. Son olarak da günümüze kazandırarak halkın hizmetine sunuyoruz. Örneğin Çağırağası Konağı’nı restore ettik ve Erciyes Üniversitesi bilim araştırmalarına sunduk. Şu anda 16 eseri aslına uygun onarıp hizmete sunduk. 9 eserin onarımı devam ediyor. Bu, uygulaması başarı ile tamamlanmış projelerimiz Tarihi Kentler Birliği’nin İstanbul toplantısında slaytlar eşliğinde anlatıldı ve örnek gösterildi. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı Üyeleri bu çalışmaların diğer yerel yönetimlere örnek gösterileceğini söylediler.”


Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı’nın 12 Temmuz tarihinde İstanbul Bölge Toplantısına Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Başkan Yardımcısı Mehmet Karaköse ile Kentsel Tasarım Müdürü Gürcan Senem katıldı.




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