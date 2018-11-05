Melikgazi Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

maddesine istinaden 2018 yılı Kasım ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 9'u ek olmak üzere toplam 29 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Kasım ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 29 madde oylanırken, 9 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi

Kasım ayı meclis Toplantısında imar ağırlık gündem maddelerin yer aldığını belirten Büyükkılıç, “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Şehrin 2023 hedefleri için imarlaşma ve ekonomik gelişimine katkı ve destek veren yine şehrimiz ve ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz adına kararlar alan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi

Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönem de modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.