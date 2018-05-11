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11 Mayıs 2018 16:23

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Konutlarının temeli yarın atılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Konutlarının temeli yarın atılacak

11 Mayıs 2018 16:23

Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir bölgesinde, Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulaması kapsamında 4 bloktan oluşan 372 daire ve 27 dükkanın yer aldığı 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15:30’da düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile temeli atılacak törene hemşerilerini davet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bu yıl 79 bloktan oluşan ve 3870 dairelik kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 mahalle için ihale yaptık. Şimdi bu ihale yapılan konutların temellerini sırası ile atıyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15:30’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katımları ile 372 daire ve 27 dükkanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz davetlidir. Bu anlamlı hizmet ile yatırım dolu etkinliğe bekliyoruz” dedi.


Kazım Karabekir Mahallesi Eskibağ Sokak’ta yapımı gerçekleştirilecek olan ve 372 daire ve 27 dükkan ile kentsel dönüşüm için bir çalışmanın yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, temel atma töreninde katılımcılara ikramlarda bulunulacağını sözlerine ekledi.




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