Melikgazi Belediyesi Kırsal Yaşama Destek Verecek

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel tarım sektöründe gelişim ve yaygınlaştırmayı sağlamak içinde projeler ürettiklerini bu hizmet içinde Meclis Kararı alındığını söyledi.

Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, tarımsal alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve kırsal alanlarda bulunan vatandaşların zirai ürün hizmet alabilmesi için tarımın büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak özellikle kırsal alanları ile yaşamı destek ve katkı sağlayacaklarını bunun için öncelikle Mimarsinan Kayapul ve Gesi Kayabağ Mahallelerinde öncü pilot uygulama projesi hazırladıklarını kaydetti.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Mimarsinan, Gesi gibi tarımın bölge halkı için ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kırsal Yaşamı desteklemek amacı ile tip proje uygulanması hususunda çalışma başlattık. Bunun için öncelikle Mimarsinan Kayapul ile Gesi Kayabağ yerleşim alanların kırsal yaşamı destek projesinde uygulama ve pilot bölge seçildi. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin tarım ve tarım alanı ve ürünlerine de destek olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kırsal yaşamı desteklemek amacı ile çalışmalar yapılabilmesi için Belediye meclisince oybirliği ile karar verildiğini sözlerine ekledi.