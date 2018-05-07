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07 Mayıs 2018 17:55

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20.

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

07 Mayıs 2018 17:55

maddesine istinaden 2018 yılı Mayıs ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 11’i ek olmak üzere toplam 31 gündem maddesi görüşüldü.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 18 madde oylanırken, 13 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.


Başkan Büyükkılıç, “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız takacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu gün alınan karar ile 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek kabul edildi. 1 izcilik kulübü ile Görmeyenler derneğine mali ve malzeme desteği sağlandı. Milli Eğitim, Müftülük ve Kültür Varlıkları Koruma gibi Kamu Kurumların talepleri kabul edildi. Amaç Melikgazi şehrine hizmet ve yatırım olunca Meclis Kararları oybirliği ile alınıyor ” dedi


Eğribucak Mahallesinde doğalgaz çalışmasının hızlandırılması için kararlar alındığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.




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