Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu yeni yerinde hizmet verecek

Melikgazi Mezat Salonunun Belediye Hizmet Binası içinde yer aldığını ancak zaman içinde bu mezat salonun yetersiz ve adliyeden uzak kaldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni adliye binasının açılması ile Belediyenin mezat salonunun vatandaşlar açısından sorunlar yaşandığını ve çözüm olarak yeni bir hizmet alanı oluşturduklarını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu'nun yeni adliye binası karsısındaki işyerinde hizmet vereceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetin her aşamasında varız. Mezat Salonumuz belediye hizmet binası içinde yer almakta idi. Ancak Adliyenin taşınması ile mezat işlemlerinde vatandaş için sorunlar oluştu. Biz de vatandaşların mağduriyetini gidermek için Yeni Adliye Binası karsında yer alan Ayhanlar Plaza iş Merkezinin giriş katında bir alanı bu işlem için tahsis ettik. Her türlü konforu ve iletişi mi ile hazır hale getirdik. Hizmete hazırız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu'nun hayırlı olması dileğinde bulunarak hizmette sınır tanımadıklarını sözlerine ekledi.