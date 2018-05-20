Elde edilecek gelir, ilçeye hizmet olarak geri dönecek...

2 işyeri, 2’şer ticaret ve konut arsası ile bir özel okul arsasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 45. maddelerine istinaden açık ihale ile satışa sunulacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan ilçemizdeki muhtelif mahallelerdeki konut ve ticaret ile özel okul arsası satışa sunulacaktır. Özellikle Erenköy Semtinde yer alan ÖZEL OKUL arsasına büyük rağbet vardır. Belediye olarak bu vesile ile atıl olan bu parselli arsaları, işyerlerini hem değerlendirmiş hem de yatırımlara ek mali kaynak sağlanmış olacağız. Parselli arsaların satışı için Belediye Meclisinden oybirliği ile karar alınmıştır" dedi

Konut ve işyeri ile özel okul arsaları...

İmar parselli arsaların mahalle yerleri ile özelliklerine ilişkin bilgilerin Melikgazi Belediyesi resmi web sitesinde ilan edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ihalenin 22 Mayıs 2018 Salı günü saat:14.00’de yapılacağını sözlerine ekledi.