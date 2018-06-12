Melikgazi Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi tedbirlerini aldı

Ramazan Bayramı öncesinde belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramda ilçenin her bölgesinde tedbirler alındığını ve halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için imkan oluşturduklarını kaydetti. Bayram alışverişi için gerekli tedbirleri zamanında aldıkların hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Kamu hizmetleri devamlılık arz etmektedir. Dolayısı ile genel temizlik, çöp toplama, park bahçelerin bakımı ve temizliği, sokakların süpürülmesi gibi çalışmalar yerine getirilecektir. Bayram süresince tatil günleri iş yeri açma izin belgesi olan işyerlerinin denetimi ve piyasa kontrolleri devam edecektir. Bunun için zabıta biriminde diğer ilgili birimler ile koordinasyon sağlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü, olabilecek yol bozulmaları ve çökmelerine karşı nöbetçi ekipler oluşturmuştur” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Bayram vesilesiyle vatandaşlarımızın bayramını tebrik ettiğini ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmelerini temenni dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.