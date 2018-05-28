Melikgazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacını göz önüne alan Melikgazi Belediyesi parklara otomatik su kabı yerleştirmeye başladı. İlk olarak 50 parkta başlayan uygulamanın kısa sürede daha fazla parkta yerini alacağı belirtildi.

Otomatik su kaplarını yakından inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinde çalışma sergileyen Hayvanları sevenler dernekleri ile ortak çalışmalar neticesinde bu tür hizmetlerin devam ettirileceğini söyledi.

Sıcak yaz günlerinden olumsuz etkilenen hayvanların en az insanlar kadar suya ihtiyaç duyduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, hayvan severlerin parklara gelişigüzel mama ve su kabı yerleştirmelerin görsel kirlilik oluşturduğunu bu açıdan belediye olarak, parklara otomatik su kapları yerleştirdiklerini kaydetti.

Suyu bağlı olmayan parklardaki su bağlantısının giderilmesiyle birlikte bu parklara da kapların konulacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç şu bilgileri verdi:

“İlk olarak su bağlantısı olan 50 parkımıza otomatik suluk kaplarını yerleştirdik. Suyu bağlı olmayan parklardaki su bağlantısının giderilmesiyle birlikte 50 parka daha otomatik su kabı yerleştireceğiz. Hayvan severlerden ve halkımızdan ricamız bu su kaplarına su koymamaları çünkü bu kaplar otomatik olarak dolacak. Bu sayede hayvanlarımıza daha düzenli ve daha steril bir ortamda su ihtiyaçlarını karşılayacaktır.”