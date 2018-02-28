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28 Şubat 2018 14:09

Melikgazi Belediyesi tarihi yapıları onarmaya devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde Anadolu kültür mirası içinde yer alan ve Gesi Kuzey Mahallesinde yer alan sivil yapı kargir evin aslına uygun restorasyon ile bakım ve onarım çalışmasının yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi tarihi yapıları onarmaya devam ediyor

28 Şubat 2018 14:09



Sivil mimarı ve yapı olan kargir evin tarihi mimarisi ve yapı tekniği açısından şehrimizde Anadolu Kültür Mirasını temsil eden eserlerden birisi olarak günümüze kadar ayakta kaldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi iki yıl içinde 22 tarihi eserde onarımını tamamladık. 18 eserde ise çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi ise Gesi Kuzey Mahallesi’nde bulunan sivil mimarı örneği KARGİR EVİN bakım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Tuğla ve taş işçiliğinin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak belediyemizce onarılacak. Anadolu kültür mirası olan Gesi Kuzey Camii abdesthanesi olarak hizmet verecektir. Yapılacak çalışma ile sağlam ve bakımlı bir şekilde hem yeniden hizmet verecek hem de gelecek kuşaklara emanet edilmiş olacaktır” dedi.



Bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılacak kargir evin mülkiyet sorunu bulunmadığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin Tarihe Dokunuş Projeleri ile yapımını tamamlanacağını sözlerine ekledi.




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