Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 17:54

Melikgazi Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20.

Melikgazi Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

02 Temmuz 2018 17:54

maddesine istinaden 2018 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 10’u ek olmak üzere toplam 29 gündem maddesi görüşüldü.


Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 20 madde oylanırken, 9 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi


Başkan Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimlin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır. ”dedi


İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki artan enerji talebine istinaden trafo alanlarının tahsisine izin verildiğini kaydetti.


Başkan Büyükkılıç alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç