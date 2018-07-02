Melikgazi Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

maddesine istinaden 2018 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 10’u ek olmak üzere toplam 29 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 20 madde oylanırken, 9 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi

Başkan Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimlin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır. ”dedi

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki artan enerji talebine istinaden trafo alanlarının tahsisine izin verildiğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.