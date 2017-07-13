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13 Temmuz 2017 11:30

Melikgazi Belediyesi Yaz Okulları Hem Eğitiyor, Hem Öğretiyor

Melikgazi Belediyesi ve kurumlar arası işbirliğiyle düzenlediği mesleki ve sportif Yaz okulları ile binlerce öğrenciye, modern tesislerde birbirinden farklı branşlarda nitelikli eğitim veriyor.

Melikgazi Belediyesi Yaz Okulları Hem Eğitiyor, Hem Öğretiyor

13 Temmuz 2017 11:30


Her yıl düzenlenen yaz okulları ile binlerce öğrenciyi farklı sportif ve eğitimsel alanlarda eğiten Melikgazi Belediyesi, gençlerin her alanda bilgili ve donanımlı olabilmesi ,yaz tatillerini faydalı işler yaparak değerlendirmesi yönünde büyük gayret sarf ediyor.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin sportif faaliyetlerle seyirci değil,sporcu yetiştirdiğini eğitim faaliyetleri ile çocukların hobi olarak gördükleri ve eğlenirken öğrendikleri resim’den,takı tasarıma, Kur’an-ı Kerim’den, İşaret diline, Bilgisayar’dan İngilizce’ye, Futbol’dan voleybol ve basketbola varana kadar birçok alanda eğitildiğini hatırlatarak şunları söyledi,


“Melikgazi Belediyesi yaz okulları sezonluk bir okuludur. Çocukların yaz tatillerinde eğlenerek spor yapmalarına ve ilgi duydukları alanlarda eğitim almalarına imkan tanıyoruz. Spor branşlarında eğitim alan çocuklarımız amatör ve profesyonel spor kulüpleri için adeta okul olmaktadır. Çocuklarımız cadde ve sokaklarda, asfalt üzerinde spor yapmıyor. Farklılık ve farkındalık burada Melikgazili çocuklar spor salonlarında, sahalarda ve tesislerde spor yapıyor. Bundan da son derece mutluyuz.Geleceğimizin teminatı yavrularımızı çok önemsiyor seviyoruz.Türkiye’nin her alanda Dünya’da adından söz ettirmesi bu kendine olan özgüveni yüksek,donatımlı,başarılı ve hedefe odaklı gençlerimiz sayesinde olacaktır.”dedi.


Melikgazi Belediyesinin çocuklara büyük bir jest yaptığını dile getiren öğrenci velileri “çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bizlerde velileri olarak nezih ortamlarda onların faaliyetlerini takip ediyoruz.Hocalarımız konusunda oldukça deneyimli ve çocuklarımızla çok ilgililer.Bizlere bu imkanları sunan Başta Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.




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