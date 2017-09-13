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13 Eylül 2017 10:43

Melikgazi Belediyesi yeni bilgisayar programı ile daha etkin bilgi iletişimi sağlayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi yeni bilgisayar programı ile daha etkin bilgi iletişimi sağlayacak

13 Eylül 2017 10:43

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi yeni bilgisayar programı ile daha etkin, verimli ve hızlı bir bilgi iletişimi sağlayacağını söyledi.


Melikgazi Belediyesi olarak birimlerin büro hizmetinde çalışanların tamamında bilgisayar bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesinde bilgisayar kullanımı % 100’dür. Yani her çalışanın mutlaka bilgisayar ile iş ve işlem yapmaktadır. Bu durumda daha etkin ve seri hizmet sunulabilmektedir. E-DEVLET SİSTEMİNİN temelini oluşturan alt yapı sağlanmış olup. Artık tüm işlemler bir dokunma ile dünyaya açılmaktadır. Dünyanın her hangi bir yerinden internet ile Melikgazi işlemlerinin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bu bir Melikgazi ayrıcalığıdır. Yeni alınan yazılım modülü ile hem e-devlet hem de belediye birimler arasında uyum sağlanmasına imkan tanınmıştır. Bugün ilk uygulamasına Emlak Servisinde gerçekleştirdik” dedi.


Sisteme uyumluk için önce eğitim


Yeni yazılım modülüne uyum için öncelikle belediye çalışanlarına hizmet içi eğitim verildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri aynı zamanda Türkiye’nin e-ticaret merkezi olacağını bunun için kurum, kuruluş ve her işletmenin bu sistem için alt yapıda bütünlük sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.




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