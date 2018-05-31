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31 Mayıs 2018 11:17

Melikgazi Belediyesince Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 7 ayrı bölgedeki toplam 29 mezarlıkta Ramazan Bayramı öncesi temizlik ile bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesince Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışması

31 Mayıs 2018 11:17


Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alıp bakım ve onarım ile her türlü ihtiyacının karşılandığı bölge mezarlıklarında öncelikle otların temizlendiğini ve ağaçlar ile diğer bitki türlerine bakım yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç; “5747 sayılı Kanun gereğince Melikgazi Belediyesi’ne bağlanan bölgelerde toplam 29 adet mezarlık bulunmaktadır. Kıranardı, Hisarcık, Gürpınar, Turan, Mimarsinan, Bürüngüz ve Gesi bölgelerinde yer alan bu mezarlıkların, Melikgazi Belediyesince bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda öncelikle Fen İşleri Müdürlüğünce mezarlık girişlerinden başlayarak ara yollar ile genel bakımı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile de otlardan temizlendi. İlkbahar aylarında başlayan bakım çalışması düzenli olarak yerine getirilmektedir. Özellikle bayram öncesi temizlik ve genel bakım devam etmektedir. Vatandaşlar rahatlıkla mezarlık ziyaretlerini yerine getirebileceklerdir” dedi.


Mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği için ekiplerin oluşturulduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, oluşturulan ekiplerce ağaçların sulanması için sulama tesisatları döşendiği, yürüyüş yollarının baskı asfalt yapıldığını ve otların temizlendiğini sözlerine ekledi.




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