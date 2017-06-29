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29 Haziran 2017 12:08

Melikgazi Belediyesi’nde 54 branşta yaz spor okulu açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nde 54 branşta yaz spor okulu açılıyor

29 Haziran 2017 12:08

Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak açılan Yaz Spor Okullarının bu yılda kişisel gelişim dersleri, seçmeli dersler ve spor dersleri ile 54 branşta açılarak çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine imkân tanıyacaklarını söyledi.


8-13 yaş grubu çocuklar yaz okullarına katılabilecek


Çocukların yaz tatillerine verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Öğrenciler bir eğitim sezonu sonunda tatillerini hem eğlenerek, hem arkadaşlıklarını geliştirerek hem de öğrenerek değerlendirmelerine imkan tanıyoruz. Geleneksel hale getirilen Yaz Okullarımız ile hem çocuklar güven içerisinde, hem de aileler huzur içerisinde tatillerini değerlendirmektedirler“ dedi.


Yaz Spor Okulunun 3 Temmuz 2017 günü 15 ayrı sosyal ve spor tesiste başlayacağını, ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm spor aktivitelere katılarak kendilerini geliştirecek, özgüven duygularını artırarak yeni ders yılına daha iyi hazırlanacaklarını kaydetti.


18 ayrı bölgede Yaz Okulu Merkezi


Bu yıl çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ailelerin ve Çocukların ilgisinin her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olduğunu sözlerine ekledi.




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