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18 Haziran 2018 12:37

Melikgazi Belediyesinde bayramlaşma

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün başlayan mesai ile birlikte Belediye personeli ile bayramlaştı.

Melikgazi Belediyesinde bayramlaşma

18 Haziran 2018 12:37


Çalışanların bayram ziyaretlerini daha rahat bir zaman içerisinde gerçekleştirebilmeleri için bayram sonrası ilk mesai gününü bayramlaşmaya ayırdıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi personelinin adeta büyük bir aile olduğunu ifade etti.


Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile diğer sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel faaliyetlerde, çalışanlarının emeğinin olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin neredeyse yüzde 50’sine hizmet veren Melikgazi Belediyesinin, ancak iyi bir planlama ve koordinasyon ile hizmetleri aksatmadan devam ettirdiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi personelinin uyum ve dayanışma ile söz konusu hizmetleri devam ettireceklerini sözlerine ekledi.




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