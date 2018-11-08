Melikgazi Belediyesi'nde deprem yönetmeliği toplantısı

Melikgazi Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdiresi Sibel Livdumlu ile kurumların yetkilileri iştirak etti. Toplantıda yetkililer deprem yönetmeliği hakkında uygulama, uygulama esasları, süreler ve kurumlar arası birliktelikte izlenecek yol haritası ile belediyelerin yetki ve görevleri hakkında bilgiler verdi. Deprem yönetmeliğinin uygulamasında olabilecek mağduriyetlerin giderilmesi ve belediyeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında bürokratik çalışmanın hız kazanması için yapılan toplantının çok faydalı geçtiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Kayseri Belediyecilik Modeli artık Türkiye'nin uygulamaya koyduğu bir sisteme dönüştü. Çünkü bu model de hem hizmeti sunan, hem hizmeti alan hem de kurumların daha verimli çalıştığını herkes kabullendi. Bu modelin en büyük özelliği ise kurum ve kuruluşlar arası işbirliği, dayanışma ve ortak karar almasıdır. Tıpkı bu gün gerçekleştirilen belediyeleri ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün en üst yöneticilerin toplantısı iyi bir örnektir. Bugün belediye ile bu yasanın uygulayıcısı ve takipçisi olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bir araya gelerek yasa tamamen adeta satır satır değerlendirilmesi ve vatandaşın en kısa sürede bu uygulamadan yararlanması amaçlanmıştır. Belediyemiz ev sahipliğinde 6 ay önce başlatılan ve her hafta düzenli olarak toplanan kurulun amacı yönetmeliği rehber mahiyetinde özetlemek ve sorunların en aza indirgenmesini sağlamaktır. Yapılan çalışmaların özeti olarak hazırlanan kitapçık da inanıyorum ki, yeni deprem yönetmeliği hakkında içerdiği bilgilerle bu alanda faaliyet gösterenlere ışık tutacaktır. Toplantıda teşrif eden ve bilgi veren herkese teşekkür ediyorum"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi Melikgazi Belediyesinin deprem yönetmeliğine gerek müdürlükleri gerek ise teknik alt yapısı olarak hazır olduklarını sözlerine ekledi.