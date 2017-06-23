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23 Haziran 2017 13:45

Melikgazi Belediyesi’nde ikramiye sevinci

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nde ikramiye sevinci

23 Haziran 2017 13:45

Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.


Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Ramazan Bayramı öncesi çalışanların tamamına maaşlarının ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışların devlet ikramiyelerin verildiğini kaydetti.


Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerinin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor. Bayramlarını kutluyorum. 6772 Sayılı Kanuna istinaden devlet ikramiyesinin 2. ödemesinin bayram öncesi hesaplarına yatırıldı. Belediyemizde toplam 155 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 170.000-TL ödeme yapılarak bayram alış verişlerine katkı sağlandı“ dedi.




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