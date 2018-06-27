Melikgazi Belediyesi’nde Planlama ve Koordinasyon Toplantısı

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun % 50’sinin sadece Melikgazi de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “2018 yılı Melikgazi Belediyesi için Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, tarihi mekânların restorasyonu, Koramaz ve Gesi vadisi tarihi ve doğal alanların günümüz kültür ve turizme kazandırılması, kültür etkinlikleri ve yeşil alanların ağaçlandırılması olarak planlanmıştır. 2018 yılında 350 bin ton asfalt üretimi hedeflenmiş, Kentsel Dönüşüm için 3468 dairenin yapımına karar verilmiş ve 3 ayrı sosyal ve spor tesisinin yapılması planlanmıştır. 2018 yılı ayrıca fidan dikiminde halkın katılımı ile 120 bin fidanın toprak ile buluşması sağlanacaktır. Tüm bu birimlerin düzenli, ortak ve planlı bir çalışma yapabilmesi için toplantı düzenleyerek görev dağılımı gerçekleştirdik”dedi.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından 2018 yılı Fen İşleri çalışmaları için toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.