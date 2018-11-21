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Melikgazi Belediyesinde Sonbahar Dönemi Muhtarlar Toplantısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek 2018 yılı yatırım ve hizmetler ile ilgili olarak muhtarlara bilgi sundu ve hizmet ile yatırım takvimini hakkında detaylı olarak bilgiler verdi.


Yerel alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve dayanışmasının mahalle halkına yatırım ve hizmet olarak yansıdığını belirtti. Belediye yatırımların uygulanmasında muhtarların vermiş olduğu katkı ve yardımlarından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç; “Belediye olarak her yıl belirli aralıklarla muhtarlar toplantısı yapıyoruz. Muhtarlarımız ile her zaman beraber ve birlikteyiz. Mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. Bugün muhtarlara 'acil yapılması gereken 3 hizmet ve yatırım belirtiniz sorununu' yazılı istedik. Ortak nokta, belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile açık alan spor merkezleri oldu” diye konuştu.


Mahalle muhtarları yapılan hizmetle ile ilçenin misyonunun değiştiğini söylediler ve şehrin adeta ilmik ilmik yatırımlar ile işlendiğini ifade ederek, yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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