Melikgazi Belediyesinde TSE Gözetim Tetkiki Toplantısı

Her İşlem Kayıt Ve Sıralı Kontrol Altında

Melikgazi Belediyesinin Kayseri’nin 565 bin nüfuslu bir belediye olarak şehrin yarısına hizmet verdiklerini, birçok çalışmanın ödüllendirildiğini ve anketlerde örnek belediye, gelişmişliği ve çalışmaları ile Türkiye’nin ilk sıralarında gösterildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Bir kurum da kurumlaşmak ve iş ile işlemlerin hep bir standart ve uyum içinde olmasını çok önemlidir. Rastgele ve günü kurtarmaya yönelik çalışmalar sadece israftır. Melikgazi Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşlarla birlik ve paylaşımcı bir yönetim sergilemekteyiz. Bunun yanında çalışmalarımız bir disiplin ve özellikle iç ve dış denetime açık, şeffaf ve kayıt altındadır. Bugün TSE yetkilileri ile TSE 2018 yılı Gözetim ve Tetkiki toplantısı yaparak çalışmaları gözden ve kontrolden geçirilmiştir“ dedi.

Özellikle İç Ve Dış Denetime Açık, Şeffaf

Melikgazi Belediyesi olarak e-belediye ve e-devlet sistemi ile tüm iş ve işlemler kayıt altında yapıldığını ve takip edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür çalışmaların hizmette verimliliği ve etkinliğini artırdığı gibi denetimi de kolaylaştırdığını kaydetti.

Melikgazi Referans Bir Belediye

TSE Belgelendirme Uzmanı Bahattin Eroğlu ve Hakan Şengel Melikgazi Belediyesinin 12 yıldır TSE belgesini ve bayrağını başarı ile taşıdığını ve her çalışmasının sistematik, düzenli ve sıralı olarak kayıt, takip ve değerlendirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirdiğini söyledi.