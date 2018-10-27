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Melikgazi Belediyesi'nden bilgisayar destekli muhasebe kursları

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile binlerce kursiyerin meslek sahibi yapılarak istihdama katkı ve ekonomiye destek sağlandığını söyledi.


16 sosyal tesiste meslek edindirme kursları ile her yıl on binlerce vatandaşın meslek sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç; "Melikgazi Belediyesi sosyal belediyeciliği önemseyen bir belediyedir. Bundan dolayı 20 yıldır düzenlenen ücretsiz kurslarımız ile bireyleri meslek sahibi yaparak kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına imkan sağlıyoruz. Yine Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursularımız ile meslek edindirmeye devam ediyoruz. Üç ayrı sosyal tesisimizdeki kurslarımız ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.


Necip Fazıl, Fedakar Gülderen ve Tınaztepe Sosyal Tesislerde olmak üzere 3 ayrı semtte verilecek olan Bilgisayar Destekli Muhasebe kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, milli seferberlik istihdam artırıcı çalışmalarda Melikgazi'nin de varlığını ve desteğini belli ettirerek katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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