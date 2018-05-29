Melikgazi Belediyesi’nden Çölyak hastalarına özel gıda desteği

Kayseri de yaşayan ve Kayseri Çölyakla Yaşam Derneğine üye olan 150 hasta için içinde glütenli olmayan özel gıdaların yer aldığı gıda yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ’’ Bu ay içerisinde Çölyakla Yaşam derneğine tahsis ettiğimiz binamızın açılışı yaptık. Bu derneğime üye hastalarıma özel temel gıdaların yer aldığı glütensiz gıda yardımı yaptık. Bunu bir reklam için değil sosyal belediyecilik çalışmamız adına ve daha da önemlisi teşvik amacı ile haber olarak yayınlıyoruz. Zaten Ramazan ayı paylaşmak ve yardımlaşmak ayı olduğunu her fırsatta beyan ediyoruz. Çölyak hastalarına şifalar diliyor, nice hayırlı ramazan temennisinde bulunuyorum.” dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise şunları söyledi;

“Melikgazi Belediyesi öncelikle bize tarihi bir mekanı onararak derneğimize tahsis etti. Böylece üyelerimize dernek binamız olmasından dolayı daha etkin ve verimli hizmet verebileceğiz. Melikgazi Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları ile referans bir kurum bunu her çalışmasında sergiliyor. Dernek üyelerimize glütensiz gıdaların yer aldığı gıda desteği sağlamıştır. En büyük desteği verdiği katkılarından ve öncelikle insan değerine olan hizmetlerinden dolayı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz”