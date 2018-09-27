Melikgazi Belediyesi'nden 'Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk' kursu

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek Kursları çerçevesinde bir ilke imza atarak medya mensuplarına özel 'Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk' kursu açılıyor.

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere görsel medya: televizyon haberciliği ve programcılığı, habercilik çeşitleri, haber yazma teknikleri, muhabirlik, programcılık, canlı program çekimleri, spikerlikte jest ve mimik, bakış, duruş ve kamera açıları, spiker okumalarında duyguları yansıtma, sunuculukta jest ve mimik, sunucunun programa hazırlanması, ve soru sorma teknikleri, gibi konularda eğitim verileceğini belerten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK'ten mezun olduktan sonra kursiyerlerin medyanın yayın kollarında çalışma veya kendilerini geliştirme imkanı bulabileceklerini bildirdi. 'Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk' kursunda kursiyerlerin eğitim boyunca iki kitapçıkta eğitim göreceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli birer medya çalışan olarak görev alabileceklerini amaçlıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.