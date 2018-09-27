Melikgazi Belediyesinden Kiralık Tarla İhalesi

Mülkiyeti Belediye'ye ait olan 56 tarlanın kiraya verileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihalenin 02 Ekim 2018 günü belediye Encümen salonunda yapılacağını söyledi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Mülkiyeti belediyemize ait olan tarlalar ihale ile kiraya verilerek atıl yani boş duran mülkler ekonomiye kazandırılacaktır. Böylece sosyal konut, park ve yol yatırım ve hizmetler için ek kaynak oluşturulmuş olunacaktır. Tarım ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız burada hem ekim yaparak tarım üretimine destek olacaklar hem de ekonomilerine katkı sağlayacaklardır” dedi.

Turan, Küçükbürüngüz, Güzelköy, Subaşı, Ağırnas, Vekse ve Kayabağ semtlerinde bulunan iş tarlalar kiraya verileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tarla vasfı olan 56 arazinin 1700 ile 67.000 metrekare aralarında değiştiğini ifade etti.

İhale ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin www.melikgazi-bel.gov.tr adresinden hem uydu hem de mevcut durumunu gösterir harita üzerinden inceleyebileceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ayrıca ihale şartnamesi ile bilgilerin yerel gazeteler de ve televizyon kanallarında yer alacağını sözlerine ekledi.