Melikgazi Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi 450 milyon TL

Melikgazi Belediyesi'nde 2018 yatırım ve hizmet bütçesi ile 2018 performans programı Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirterek konu hakkında şunları söyledi:

"Melikgazi Belediye Meclisimizce 2017 yılı performans bütçesi kabul edildi. 2018 yılı performans bütçemiz, 2016 ile 2021 yılları arasını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planlamaya uygun olarak yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçe hizmet ve yatırımlarını kapsamaktadır. Kabul edilen 450 milyon liralık bütçenin % 68'i alt yatırım, yol, park gibi çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin yine % 17'lik bölümü yol ve park yapımı için kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiştir. Bu yatırım bütçemiz Melikgazililere hayırlı olsun."

Melikgazi her zaman her yerde sloganı ile 2018 yılında sürdürülebilir kalkınmaya devam edeceğini ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı bütçesinin İlçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.