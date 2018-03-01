Melikgazi Belediyesinin araçları güvende

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmayan araçların trafiğe çıkamadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, zorunlu trafik sigortası yaptırılmayan aracın tespit edildiği zaman trafikten men edildiğini dolayısı ile hizmetin ve yatırımın yerine getirilemeyeceğini, bundan da kamunun ve toplumun zarar göreceğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi’nin Kayseri’nin yüzde 50’den fazlasına hizmet verdiğini dolayısı ile bünyesinde 193 ağır iş makinesinin yanında 134 otomobil, kamyonet, pick-up, minibüs ve otobüs gibi araçların da bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Zorunlu trafik sigortasında, karayollarındaki bir kazada karşıdaki araca ya da 3. kişilere karşı verilebilecek zararları koruma altına almaktadır. Bu açıdan belediyemiz resmi bir kurum olarak tüm araçları sigortalı ve egzoz muayeneleri tamdır. Yani çevreci araçlardır. Ayrıca araçlarımız kaskoludur. Bu araçlar birer kamu malıdır. Melikgazililerin vergileri ile alınmaktadır. Araç sigorta işlemleri her yıl ihale ile yaptırılmaktadır.”