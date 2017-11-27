Melikgazi Belediyespor-3 Sahabiyespor-0

Lig 4. Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor bu hafta sonu Kayseri’nin bir diğer takımı olan Sahabiyespor ile karşılaştı. Melikgazi Belediyespor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sahabiyespor karşılaşmasının ilk setini 25-19, ikinci seti 25-15, üçüncü ve son seti’de 25-8 üstünlükle tamamlayarak 3 puanı 3-0’lık skorla kazanan temsilcimiz 7. Hafta sonunda 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 16 puanla lider Seyhan Belediyespor’un ardından ikinci sırada yer aldı.

Antrenör Fuat Kalay, konuyla ilgili açıklamasında “Takım olarak güzel oyunumuzu anlamlı bir galibiyetle süslediğimiz ve zirve yarışında daha da iddialı duruma geldiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki hafta sonu Osmaniye deplasmanında İstiklal Ortaokulu takımının konuğu olacağız.Bu zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladık.Son iki deplasmandan 1 puan alabildik.Bu şansızlığımızı Osmaniye’de sonlandırmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk ise “Takımımızı kutluyorum. İyi bir sezon geçiriyoruz.Zirve yarışımız her geçen hafta daha da zorlaşıyor. Bu zorlu süreçten inanıyorum ki alnımızın akıyla çıkacak ve sezon sonunda hedefimize ulaşacağız” dedi.

Voleybol 2. Lig 4. Grup 8. Hafta

Osmaniye İstiklal Ortaokulu - Melikgazi Belediyespor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 13:00’de oynanacak.