Melikgazi Belediyespor Midi Voleybol Takımı Türkiye 10.su oldu

su olarak büyük bir başarıya imza attı. Minik takımın bu başarısı takım içerisinde olduğu kadar yönetim ve Kayseri voleybol camiasında da büyük sevinç yaşattı.

Alt yapı takımlarının başarılı ile her yıl olduğu gibi bu sezonda voleybol branşında tarih yazmaya devam eden şehrimizdeki salon sporlarının lokomotif takımı Melikgazi Belediyespor başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç takımın Türkiye 9.su olmasının ardından Midi takımında Konya’da oynanan Voleybol Festivali’nde Türkiye 10.su olması kulüp olarak alt yapıya verilen önemin karşılığının en güzel şekilde alındığını gözler önüne serdi.

Gençler ve Midilerin ardından geçtiğimiz günlerde grup müsabakalarından şampiyon olarak ayrılan Yıldız takım’da finallere adını yazdırma başarısını gösterdi.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk yaptığı açıklamada “ Midi takımımızı başta antrenörlerimiz Fuat Kalay ve Zehra Hamurculu olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyespor mücadele ettiği her kulvarda centilmenliğin yanı sıra daima başarıya endeksli bir takım olmuştur. Birçok önemli ve köklü kulüp takımlarının mücadele ettiği Voleybol Festivali’nde 32 takım arasında ilk 10’a girmek bizim için çok önemli.İnşallah ilerleyen yıllarda bu başarılarımız hem kulübümüzü hem de şehrimizdeki diğer takımları olumlu yönde etkileyecek belki de bundan sonra ki şampiyonlarda Kayseri’den daha fazla takımlar mücadele edebilecek. Bu başarıların en önemli mimarı gençlere, çocuklara, spora ve sporcuya sahip çıkan destek olan Belediye Başkanımız Dr.Memduh Büyükkılıç’tır. Sporun ve sporcunun dostu Başkanımıza teşekkür ediyor, bu başarıları armağan ediyoruz. İnanıyorum ki, finallere yükselen Yıldız takımımız çok daha büyük bir başarı elde edecek ve göğsümüzü kabartacaktır.” dedi.