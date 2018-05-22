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22 Mayıs 2018 12:50

Melikgazi Belediyespor Voleybolda tarih yazıyor

Genç erkekler Türkiye finallerinde Kayseri’yi temsil eden Melikgazi Belediyespor Türkiye 9’uncusu oldu.

Melikgazi Belediyespor Voleybolda tarih yazıyor

22 Mayıs 2018 12:50


İl birinciliği, grup birinciliği, yarı final ve son olarak finale yükselen 32 takım ile 14- 21 Mayıs tarihleri arasında Adana’da şampiyonluk için mücadele eden Melikgazi Belediyespor geçen yıl 22.olduğu finallerde bu sezon büyük bir başarıya imza atarak 9’uncu olmayı başardı.


Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Antrenör Fuat Kalay, “Metin Tutum hocam ile birlikte sporcularımızı finallere çok iyi hazırladık. Her yıl katıldığımız finallerde bu sezon şansız mağlubiyetler aldık. Basit hatalar yüzünden mağlup olmasaydık bugün ilk 4 takım arasında olurduk. Ancak geçen sezon 22.olduğumuz bu kategoride 9. olmak kulübümüz açısından büyük başarı. Elde edilen bu başarı bizi önümüzdeki sene çok daha fazla gayret göstermemiz noktasında çok büyük güç olmuştur. Öncelikle bu başarının mimarı sporcularımızı, teknik ekipteki arkadaşlarımı ve bize her zaman inanan, güvenen ve destek olan başta Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere kulüp başkanımız Serdar Öztürk ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” dedi.


Kulüp Başkanı Serdar Öztürk de, “Genç takımımız Türkiye’de voleybol sporuna büyük yatırımlar yapan köklü kulüplerin yer aldığı finallerde 5 galibiyet 2 mağlubiyet alarak Türkiye geneli genç takımlar arasında 9.olarak bize büyük sevinç yaşattı. Teknik ekip ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyespor olarak alt yapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu denli büyük başarılarla almamız uyguladığımız sistemin ne kadar doğru işlediğinin en önemli göstergesidir. A takımımızın iskeletini oluşturan bu gençler yüz akımız olmaya devam edecekler” diye konuştu.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuyla ilgili açıklamasında, “Yaptığı yatırım ve hizmetlerle Türkiye’nin Referans Belediyesi olan Melikgazi Belediyesini spor alanında özellikle de salon sporlarında başarı ile temsil eden ve son alarak 9.su olan Melikgazi Belediyespor Genç Erkekler Voleybol takımımızı tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.




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