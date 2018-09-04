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04 Eylül 2018 17:40

Melikgazi Belediyespor’da hedef 1. lig

Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının bu sezon 2.

Melikgazi Belediyespor’da hedef 1. lig

04 Eylül 2018 17:40

Lig 3. grupta Kayseri’yi temsil edeceğini ve hedeflerinin 1. Lig olduğunu söyledi.


Kayseri’nin salon sporlarındaki lokomotifi olan Melikgazi Belediyespor’un bu sezonda voleybol ve basketbol branşlarında liglere katıldığını, her iki takımında alt yapıdan yetişen gençlerden oluşan sporcularla şampiyonluk kovalayacağını belirten Kulüp Başkanı Serdar Öztürk “Basketbol takımımız geçen sezon olduğu gibi bu sezonda yerel ligde mücadele edecek. Lig takvimi ilerleyen günlerde belli olacak. Voleybol’da kuralar çekildi. Takımımız 2. Lig 3. grupta şehrimizden Develi Belediyespor ve Sahabiyespor ile Çorum Belediye Gençlikspor, Erzurum Spor Lisesi, Gümüşhane Şiran Akademi, Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Bafra Belediye ve Tokat Belediye Plevne takımları ile play-off’a kalabilme mücadelesi verecek” dedi.


Voleybol takımının antrenör Fuat Kalay nezaretinde hazırlıklarını Keykubat ve Atatürk spor kompleksinde sürdürdüğünü belirten Başkan Öztürk, ligin 15 Ekim’de start alacağını ve Melikgazi Belediyespor’un yeni sezona deplasmanda oynayacağı Çorum Belediye Gençlikspor maçı ile başlayacağını sözlerine ekledi.




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