Melikgazi Çocuk Meclisi lösemili çocuklar için ‘Moral Günü' düzenledi

Her yıl olduğu gibi bu yılda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kayseri Şubesini ziyaret ederek tedavi gören lösemili çocuklar ve aileleri için moral günü düzenlendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Çocuk Meclisi üyelerince Lösemililer Haftası münasebeti ile gerçekleştirilen etkinlik ile sosyal belediyecilik örneği sergilemiştir. Farkındalık oluşturmak ve “Maske Tak” çalışmaları ile moral vermek istenmiştir. Melikgazi Belediyesi olarak bir sosyal etkinlik olması, çocuklarımızın ve ailelerinin değişik bir hava soluması bizim için çok önemliydi. Öncelikle çocuklarımızı ve ailelerini kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kayseri Şube sorumlusu Arzu Çokeken ise “Çocuklarımız ve ailelerinin en büyük ihtiyacı moral motivasyonudur. Bunu yıllardır bizlere sağlayan çocuk meclisi üyelerine teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesinin bizlere olan desteğinin en önemli nedenlerinden biriside Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ın doktor olmasıdır. Bizleri en iyi anlayan başkanımıza da göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.