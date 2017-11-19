Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 14:41

Melikgazi Çocuk Meclisi öğrencilerine arama-kurtarma eğitimi verildi

Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencilerine arama-kurtarma eğitimi verildi.

Melikgazi Çocuk Meclisi öğrencilerine arama-kurtarma eğitimi verildi

19 Kasım 2017 14:41


Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkan Mehmet Eskitaş ile 8 dernek üyesi tarafından verilen arama-kurtarma eğitimine Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Acil, afet, deprem ve arama-kurtarma konusunda öğrencilere hayat kurtarıcı bilgiler verdiklerini ifade eden Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş, "Gençlerimize acil durumlarda ne yapacaklarını, nasıl davranacakları, acil çağrı numaralarının ezberde kalması çağrı merkezlerine kendilerini nasıl ifade etmeleri konusunda bilinçlendirdik" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
14
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Pazartesi
    Hafif Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç