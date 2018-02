Melikgazi Çocuk Meclisi üyelerine ‘uygulamalı sivil savunma’ eğitimi

Yıldırdım Beyazıt Mahallesindeki Fedakar Gülderen Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Çocuk Meclisi şubelerinden öğrenci katıldı.

Erciyes Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibince, çocuklara sivil savunmanın önemi, depremler ve yangınlar ile ilgili slâyt eşliğinde bilgiler verildi.

Soru cevap şeklinde devam eden programda, teorik olarak verilen bilgilerin ardından Erciyes Üniversitesi Arama Kurtarma Ekiplerince, öğrencileri Yangın tatbikatını uygulamalı olarak gerçekleştirdi ve yakılan ateşin nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Sivil savunma konusunda sadece çocukların değil, toplumun her kesiminin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç ”Çocuklarımızın yaptığı bu etkinlik gerçekten son derece önem arz etmektedir. Nedeni ise her an karşılaşabileceğimiz yangın, deprem gibi afetlerde neler yapılması gerektiğini küçük yaşta çocuklarımıza hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu konuda sadece çocuklarımız değil, toplumun her kesiminin bilgi sahibi olması gerekmektedir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Her an karşılaşabileceğimiz yangın, sel, deprem gibi afetlerde neler yapılması gerektiği küçük yaşta çocuklarımıza hem teorik hem de uygulamalı eğitimler ile bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.