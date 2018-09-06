İdari İşler Sorumlusu Vedat Kılıç tarafından verilen hizmet içi seminere belediyede görev yapan Kalorifer kazanı ve kombileri cihaz kullanan görevlilerin katıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donanımına sahip bir personel yapısı ile 7 gün 24 saat şehrin merkez nüfusunun yüzde 50’sine hizmet veriyoruz. Hizmet Binamız ile birlikte 24 sosyal ve spor tesisi, atölye ve tamirhaneler, park bakım ve bahçe tesisleri, semt zabıta merkezleri ile düğün salonları gibi 51 ayrı hizmet binalarımız mevcuttur. Tüm bu yapıların ısınma, havalandırma ve soğutma sistemleri belediyemiz görevlilerince yapılmaktadır. Bunların kullanımı, kullanım saatleri ve hava durumlarına göre ayarlanması için eğitim semineri düzenlenmiştir” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgili ve bilinçli personelin hizmette kaliteyi artırdığını söyledi.