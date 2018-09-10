Melikgazi de Kanaviçe, Antep ile Maraş işi ve Filografi sergisi açıldı

Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme kurs merkezinde gerçekleştirilen "Kanaviçe, Gaziantep ile Kahramanmaraş İşi ve Filografi" kurslarına katılan 35 kursiyerin el emeği göz nuru eserleri, sergiyle beğeniye sunuldu.

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek kurs merkezlerinde eğitim alan hanımların ürettiği el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı karma sergi, Melikgazi Belediyesi Sergi ve Fuaye Salonundaki açılış törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Rabia Çamdal, meclis üyeleri, muhtarlar, Mel-Mek öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mel-Mek Kursiyerleri tarafından yapılan toplam 230 el işi örneğinin bir hafta süre ile sergileneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkeleri çerçevesinde kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu açıdan 24 ayrı merkezde 8 bin civarında kursiyerlerimiz 115 ayrı branşta kurs almaktadır. Kursiyerimizin hem el becerisini geliştirmek, kabiliyetini ortaya çıkarabilmek hem de geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe aktarabilmek adına geleneksel Türk el sanatlarımızın kaybolmasının önüne geçmek için bizim önceliklerimiz arasındadır. Emek veren eğitimcilerimize, idarecilerimize ve bizlere güvenip bu kurslara geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bundan böyle çok kapsamlı değil bu tür butik el sanatları sergilerinin açılacağını sözlerine ekledi.