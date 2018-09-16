Melikgazi de Wifi hizmeti 12 park, 20 belediye sosyal ve spor tesislerinde

Belediye sınırları içinde kablosuz haberleşme ağının kurulmasına büyük önem verdiklerini çünkü çağın artık e-iletişim çağı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmet etkinliğinin çevresel faktörlere yani mesafe ile aradaki bina ve çok katlı binalar gibi cisimlerin niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydetti.

Özellikle Pazar yerlerinde kullanımına büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Wifi hizmetinde; vatandaşlarımızın yoğun olduğu park, sosyaltesis, pazar yerleri gibi alanlarda bu hizmetin yaygınlaştırılması, vatandaşa yeni bir hizmet alanı açılarak memnuniyetin artırılması amaçlanmıştır. Melikgazi de önemli olan vatandaşın memnuniyetidir. Artık 21. yüzyıl Çağı bir iletişim çağıdır. Bireyler anında haberdar olmaktadır. Eskiden bir asker mektubu 1 hafta da gelir ve beklenirdi. Şimdi görüntülü konuşmalar ile anında konuşuluyor. Haberler gazetelerde bir gün sonra okunurdu ama şimdi anında canlı yayınlar yapılıyor. Bu yarışta kamu kurumları da yerini almalıdır. Bu amaç ile şu anda 12 park ve 20 sosyal ve spor tesisimizde WİFİ bulunmaktadır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Belediye sınırları içinde kablosuz haberleşme ağının yani WİFİ'nin yaygınlaştırılması için gerekli alt yapı çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.