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24 Mayıs 2018 12:48

Melikgazi Emlak Vergisi için vezneler hafta sonu açık

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emlak vergisinin ilk taksitini yatırma süresinin 31 Mayıs günü son bulacağını hatırlattı ve veznelerin 26-27 Mayıs günleri açık olacağını söyledi.

Melikgazi Emlak Vergisi için vezneler hafta sonu açık

24 Mayıs 2018 12:48


Başkan Memduh Büyükkılıç, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Gelir Müdürlüğünün hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 00.90- ile 14.00 saatleri arası mesai yapacağını ifade etti.


Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi ilk taksitini yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını hizmet binası içerisinde 7’ye çıkardık. Böylece oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilât imkanı sağladık” dedi.


Vatandaşların borçlarını belediye veznelerine yatırabilecekleri gibi internet üzerinden de vergilerini yatırabileceklerini kaydeden Büyükkılıç, mükelleflerin isterler ise 412228 posta ve kredi kartı ile borçlarını yatırabileceklerini hatta e-belediye sistemi ile vergi miktarını öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.




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