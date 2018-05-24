Melikgazi Emlak Vergisi için vezneler hafta sonu açık

Başkan Memduh Büyükkılıç, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Gelir Müdürlüğünün hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 00.90- ile 14.00 saatleri arası mesai yapacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi ilk taksitini yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını hizmet binası içerisinde 7’ye çıkardık. Böylece oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilât imkanı sağladık” dedi.

Vatandaşların borçlarını belediye veznelerine yatırabilecekleri gibi internet üzerinden de vergilerini yatırabileceklerini kaydeden Büyükkılıç, mükelleflerin isterler ise 412228 posta ve kredi kartı ile borçlarını yatırabileceklerini hatta e-belediye sistemi ile vergi miktarını öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.