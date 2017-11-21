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21 Kasım 2017 14:11

Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat Melikgazi’de

Melikgazi İlçe Müftülüğü görevine atanan Yahya Polat, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat Melikgazi’de

21 Kasım 2017 14:11

Memduh Büyükkılıç’ makamında ziyaret ederek, beraber gerçekleştirilebilecek projeler hakkında bilgiler verdi.


Kayserililere hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur


Melikgazi İlçe Müftülüğü görevine atanan Yahya Polat “ Türkiye’de her alanda marka olmuş bir şehirde görev yapmak ve kadirşinas Melikgazililere hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur olacaktır. Ülkemizin her yeri güzel ama Kayseri ve özellikle Melikgazi benim gözümde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Melikgazi Belediyesi de referans belediye olma özelliği ile bizlere her zaman sahip çıkmış ve destek olmuştur. Başkanımıza ve ekibine bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.


Sonuçta kazanan şehrimiz ve vatandaşlarımız oldu.


Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile her zaman diyaloğu ve iş birliğini önemsediklerini, bunun da şehrimize bereket ve başarı olarak geri döndüğünü belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Bu hizmetin sonu olmaz. Değerli hocamız tecrübesi, olgunluğu ve sağduyulu yapısı ile örnek aldığımız, takdir ettiğimiz bir büyüğümüzdür. Her zaman iç içe olduk ve dini tesislerimizin çevre düzenlemeleri, bakım ve onarımı ile temizliği gibi birçok konuda işbirliği yaptık. Sonuçta kazanan şehrimiz ve vatandaşlarımız oldu. Şehrimiz için hayırlı hizmetlere vesile olacağına inandığım hocamıza görevinde başarılar diliyorum” dedi.




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