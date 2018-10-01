Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat ve müftülük çalışanları Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat ve bir grup müftülük çalışanı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, ilçe sınırları içerisinde yer alan cami ve kuran Kurslarına yapmış oldukları yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan camilerin Melikgazi Belediyesince oluşturulan cami temizlik ekiplerince temizliğinin yapıldığını belirten Melikgazi Müftüsü Yahya Polat "Türkiye'de her alanda marka olmuş bir şehirde görev yapıyorum. Melikgazi Belediyesi de referans belediye olma özelliği ile bizlere her zaman sahip çıkmış ve destek olmaktadır. Melikgazi camileri pırıl pırıl tertemiz, çevre düzenlemesi ile adeta park gibi bunu Melikgazi Belediyesine borçluyuz. Camilerimiz ibadet yeri yanında adeta birer sosyal mekana dönüşmüş ve dede ile torunun bulaşma yeri " dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile her zaman diyalogu ve iş birliğini önemsediklerini, bunun da şehrimize bereket ve başarı olarak yansıdığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Camilere hizmet ve yatırım yapmanın sonu olmaz. Dini tesislerimizin çevre düzenlemeleri, bakım ve onarımı ile temizliği gibi birçok konuda belediyemiz örnek gösterilmektedir. Adeta Melikgazi de yer alan tüm camiler belediyemize emanettir. Yıkık ve kullanılamayan eski tarihi camilerimizi aslına uygun olarak onarıyor ve ibadete açıyoruz. Sonuçta kazanan şehrimiz ve vatandaşlarımız oluyor. Bu hafta Cuma günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyundaki camimizi hizmete açacağız Halkımızı davet ediyorum. Camiler haftasında bir camimizi daha hizmete açacağımız için huzur içindeyiz " dedi.