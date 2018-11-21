Melikgazi ilçe müftüsü Yahya Polat'dan, Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat ve beraberindeki müftülük çalışanları, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, cami ve kuran Kurslarına yapmış oldukları yatırım ve hizmetleri ile Sabah Çorbası bizden etkinliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesince oluşturulan cami temizlik ekiplerince temizliğinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Müftüsü Yahya Polat "Melikgazi Belediyesi de referans belediye olma özelliği ile bizlere her zaman sahip çıkmış ve destek olmuştur. Melikgazi camileri pırıl pırıl tertemiz, çevre düzenlemesi ile adeta park gibi bunu Melikgazi Belediyesine borçluyuz. Camilerimiz ibadet yeri yanında adeta birer sosyal mekana dönüşmüş ve dede ile torunun bulaşma yeri olmuştur. Ayrıca Sabah namazları sonrası sabah çorbası etkinliği ile anlamlı bir çalışmaya imza atmaktadır"dedi.

Her hafta yan bir cami temeli attıkların yada açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Camilere hizmet ve yatırım yapmanın sonu olmaz. Dini tesislerimize yapılan hizmetlerimiz örnek gösterilmektedir. Adeta Melikgazi de yer alan tüm camiler belediyemize emanettir. Yıkık ve kullanılamayan eski tarihi camilerimizi aslına uygun olarak onarıyor ve ibadete açıyoruz. Önemli gün ve haftalar da gül suyu ile kokulandırıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in doğduğu bu manevi haftada ziyaretleri ve muhabbetleri ile gönlümüze dokunan İlçe Müftüsüne ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum diyerek sözlerine ekledi.