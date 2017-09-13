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13 Eylül 2017 11:13

Melikgazi İldem Aile Sağlık Merkezi Cuma Günü Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi İldem Aile Sağlık Merkezi Cuma Günü Açılıyor

13 Eylül 2017 11:13

Memduh Büyükkılıç, sağlık yatırımlarına her zaman öncülük ettiklerini ve destek verdiklerini hatırlatarak “İLDEM CUMHURİYET MAHALESİNDE yapımı tamamlanan Aile Sağlık Merkezi 15 Eylül 2017 Cuma Günü Saat 14.00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacak” dedi.


Aile ve toplum sağlığı önceliklerimizdendir


Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda semtlerde ACİL SERVİS ile AİLE SAĞLIK MERKEZİ gibi sağlık kurumların yapılmasını sağladıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem Bölgesindeki Aile Sağlık Merkezine belediye olarak yol ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirerek bir bakıma sağlık hizmetine katık sağladıklarını kaydetti.


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış törenine tüm halkımızın davetli olduğunu sözlerine ekledi.




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