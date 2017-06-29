Melikgazi İletişim Merkezi 24 Saat Hizmet Veriyor

Memduh Büyükkılıç, Ocak ayı içerisinde hizmete sunulan MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİNİN kısa sürede benimsendiğini, takdir gördüğünü, çözüm sunucu birim olarak referans gösterildiğini bildirdi.

2017 yılının ilk 6 ayında toplam 30.572 başvuru yapıldığını ve tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını ve vatandaş memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİNİN hizmet çeşitleri ve imkanları ile 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

Mesai saatleri içerisinde şahsen yapılabilen başvuruların mesai saatleri dışında teknolojinin yeni imkanları ile 24 saat hizmet verilebilir olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ 2017 yılı ocak ayında hizmete sunuldu. Ancak kısa sürede takdir topladığı çözümleri ve hizmetleri ile referans gösteriliyor. Sabah saat 08.00 ile Saat 18.00 arası bizzat başvuru yapılabilinir. Ancak hizmet saat 18.00 den sonra da devam etmektedir. Gün boyunca 252 13 33 nolu telefon ile ulaşılabilinen hizmet merkezine 24 saat Melikgazi Belediyesi www.melikgazi-bel.tr WEB sitesi üzerinden form doldurularak veya 0 530 253 91 91 WatsApp hattından da hizmet verilmektedir. Dolayısı ile 24 saat hizmet veren iletişim merkezi Melikgazi’nin adeta çözüm merkezi olmaktadır”