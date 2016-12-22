"Melikgazi iletişim merkezi hayırlı olsun"

Melikgazi’de yaşayan vatandaşlar artık pek çok işlemlerini 252 13 13 nolu telefonu arayarak gerçekleştirebiliyor.

Melikgazi İletişim Merkezi’nde her işlemin mutlaka sonuçlandırıldığını, işlemin süreçler ve sonucu hakkında vatandaş geri aranarak bilgilendirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İletişim Merkezi’nin aynı zamanda web üzerinden gelen istek ve şikayetleri de profesyonel sürece tabii tutarak sonuçlandırdığını söyledi. Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi’nin, vatandaş memnuniyetinin öneminin bilincinde, profesyonel hizmet veren bir ekip tarafından yerine getirildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazililerin ihtiyaçlarının en doğru biçimde tespit edilerek sonuçlandırıldığını kaydetti.

İletişim Merkezi ile vatandaşın belediyeye hem çok kolay ulaşması hem de hızlı ve profesyonel hizmet almasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Kamu yönetiminde hizmetin kısa sürede olması ve süreklilik arz etmesi esastır. Daha da önemlisi hizmetin zamanında yapılması önemlidir. Aksi takdirde hizmet değil eziyet olur. Melikgazi İletişim Merkezi yenilenen hizmet binamızda yeni bir misyon üstlenerek, Melikgazi Belediyesi Hizmet standardında ve kalitesinde vatandaşlara en kısa sürede çözüm üreterek işlemlerini tamamlayacaklardır. Vatandaşlarımız ikram edilen çaylarını yudumlarken, talepleri eğitimli personellerce yerine getirilecektir. İletişim Merkezi ile vatandaşın belediyeye hem çok kolay ulaşması hem de hızlı ve profesyonel hizmet alması hedeflenmiştir. Şehrimize ve Melikgazililere hayırlı olsun” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İletişim Merkezi’nde; bir santral, 3 çağrı merkezi, 3 iş çözümleyici çalışanı ile hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.