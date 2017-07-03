Melikgazi İmar Müdürlüğü’nde Hafta Sonu ve Gece Mesaisi

Memduh Büyükkılıç, İmar Müdürlüğü’nün hafta sonu ve gece mesaisi yaparak İmar planlarındaki uygulamalarda vatandaş, müteahhit ve arsa sahiplerinin mağduriyetini önlemek amacı ile çalıştığını söyledi.

İmar Planlama çalışmasını çok önemsediklerini ve çünkü planlı yapılaşmanın ilk şartının imar planlarındaki uygulamaların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç “Kentleşme sürecinde imar planları çok önemlidir. Çünkü bir şehir planlanırken geleceğe ve nüfusun yoğunluğuna göre planlanmaktadır. Bunun dışında yapılacak uygulamalar gecekondulaşmaya, plansız yapılanmaya yol açar. Bu açıdan ekiplerimiz tam kadro çalışmaktadırlar.. Bunun için hafta sonu ve gece mesai yaparak 01 Temmuz itibari ile süresi dolan planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin geçici 10.ve 12. maddeleri nedeni ile yüklenici firmaların ve proje müelliflerinin ruhsat dosyalarının yetişmesi için İmar Müdürlüğümüz 40 kişi ile uygulamaları değerlendirdiler”dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gelişen güzelleşin şehrimizin cazibe merkezi Melikgazi de projelerimizin tasdikleri ile ilgili yoğun talep üzerine çalışma yapıldığını ve bundan dolayı fedakar gayretli iyi niyetli Melikgazi İmar Müdürlüğü ekibine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.