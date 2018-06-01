Melikgazi Işıl Işıl

Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’nin toplam nüfusunun yarısına hizmet verdikleri ve cazibe merkezi Melikgazi olarak iş ve çarşı ile alış veriş merkezlerinin ilçe sınırları içerisinde yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi de kesintisiz elektrik aktarımını ve kullanımı sağlamak için Belediye olarak destek verdiklerini ve yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Melikgazi İlçesinin ışıl ışıl olduğunu aydınlık ve aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleri ile 24 saat yaşayan ve hizmet veren bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu;

“Bölge şehir Kayserimizin konumundan ve barındığını iş merkezleri ile cazibe merkezi olan Melikgazi İlçemizde aydınlatmaya büyük önem veriyoruz. Bu nedeni ile kesintisiz enerji aktarımı ve kullanımı için belediye olarak trafo merkezlerine alan tahsisi yapıyoruz. Melikgazi ilçemizin parkları, caddeleri, sokakları, mahalleri kısacası her alanı ışıl ışıl aydınlık ise bunda Melikgazi Belediyemizin çalışması, hizmetleri ve yatırımları söz konusudur. Melikgazi belediyemizin çalışma ve yatırımlarının neticesinde Melikgazi’de enerjide kesinti olmamaktadır. Mimarsinan Bahçelievler, Gesi Bahçeli, Kazımkarabekir, Yıldırımbeyazıt, Çorakçılar ve Esenyurt Mahalleri gibi 6 semtte toplam 9 trafo alanı tahsis edilmiştir”